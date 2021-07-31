الاتحاد يستغل لاعبه لتسديد ديون الفيصلي

الاتحاد مطالب بتسديد ديونه قبل الـ21 من أغسطس القادم

تعاقد الاتحاد هذا الصيف مع البرازيلي إيجور كورونادو نجم هجوم الشارقة وأسامة المرمش حارس مرمى التعاون، لكنه لن يستطيع الاستفادة من اللاعبين في الموسم الجديد سوى بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الاتحاد لم يحصل على الشهادة، مثله مثل النصر والأهلي، حتى الآن، وأمامه مهلة حتى الـ21 من أغسطس القادم لتقديم المستندات المطلوبة والحصول على شهادة الكفاءة المالية ليستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

كيف سيستغل الاتحاد لاعبه لتسديد ديون الفيصلي؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفيصلي طلب التعاقد مع عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن العميد لا يُمانع التخلي عن اللاعب السعودي في ظل موافقة المدير الفني فابيو كاريلي على ذلك لصعوبة حصوله على فرص كبيرة للعب الموسم القادم.

صاحب الـ26 عامًا كان قد وقع للاتحاد مجانًا في يناير 2020 بعد دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع التعاون، وقد انضم للفريق بداية موسم 2020-2021 لكنه لم يستطع اللعب أساسيًا، إذ خاض 11 مباراة فقط جلها من مقاعد البدلاء.

ما هو شرط الاتحاد للتخلي عن السواط للفيصلي؟

الرياضية أوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رحبت بالتخلي عن السواط للفيصلي لكن بشرط واحد وهو إسقاط الديون المطلوبة من النادي لصالح بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي يُطالب الاتحاد بتسديد 7 ملايين ريال سعودي متبقية من قيمة انتقال حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي، وقد طلب العميد أن يكون ذلك المبلغ ثمن انتقال السواط لعنابي سدير.

الاتحاد مُطالب بتسديد 140 مليون ريال سعودي قبل الـ21 من أغسطس القادم للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتُفيد المصادر المتابعة أن الإدارة قطعت شوطًا كبيرًا في تسديد ذلك المبلغ وأنها باتت قريبة جدًا من الحصول على الشهادة.

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