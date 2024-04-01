الاتحاد يسبق الهلال ويهدد الأهلي.. حيلة مثالية لانتزاع الرخصة الآسيوية

الاتحاد يواجه الأهلي في ديربي "المقعد الآسيوي"

SHAHID

كشف الإعلامي نبيل نقشبندي، عن نجاح إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في استيفاء شروط الرخصة الآسيوية، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينافس الاتحاد على أحد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي، والتي تؤهله للمشاركة في بطولة دوري النخبة الآسيوي، أو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ليشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي المستوى الثاني، وفق النظام الجديد للبطولات الآسيوية التي تنطلق من موسم 2024-2025.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي حافظ المدلج، أن بعض الأندية تنتهج سياسة جديدة، لاستيفاء شروط الرخصة الآسيوية والكفاءة المالية، التي لم تعد تمثل صعوبة، خاصة للأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن الرخصة الآسيوية تزيد فقط عن الكفاءة، في اشتراطات ملعب النادي.

وأوضح "هناك أندية تستعين بإحدى الشركات أو المكاتب المالية، من أجل استيفاء أوراق الكفاءة المالية، وتطلب الشركة أو المكتب المالي سداد رواتب شهر معين، أو إعطاء القوائم المالية أو العقود.. وهكذا. ثم يتم ترتيب الملف وتقديمه إلى وزارة الرياضة، وكذلك الحال في الرخصة الآسيوية".

وأضاف المدلج "في السابق، كانت هناك مشكلة لبعض الأندية في سداد رواتب متأخرة للاعب أو آخر، ويتم جدولتها من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، وهناك أندية لم تعد بحاجة إلى المكاتب المالية، حيث تنظم مكتب داخلي وتكون لديها إدارة داخلية مالية وقانونية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويشهد مقعد المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، منافسة شرسة بين ناديي الأهلي (الثالث بـ48 نقطة) والاتحاد (الرابع بـ46 نقطة)، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة 26 من المسابقة.

SHAHID