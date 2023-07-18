الاتحاد يرفض التخلي عن نجمه إلى التعاون .. "الانتقام بسبب كادش"

أحمد فرهود
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الاتحاد يرد الدين إلى نادي التعاون!

يبدو أن نادي الاتحاد، قرر "الانتقام" من التعاون؛ بعد رفض الأخير، التخلي عن ظهيره الأيسر حسن كادش، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد قدّم عرضًا رسميًا إلى نادي التعاون، خلال الأيام الماضية، للتعاقد مع كادش، وذلك بطلب شخصي من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي أعرب عن إعجابه الكبير باللاعب، الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، إلى جانب الظهير الأيسر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رفضت الإدارة الاتحادية، طلب التعاون، بالتعاقد مع حمدان الشمراني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أن تمسك "سكري القصيم" بكادش.

وكشفت الصحيفة، عن أن العميد، وافق على عروض الاتفاق والوحدة والفيحاء، لاستعارة الشمراني، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ حيث ترك الحرية إلى اللاعب، لاختيار أحدهم.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة قنوات "الكأس"، عن اتفاق شخصي بين الفيحاء والشمراني، على كافة بنود العقد، الذي سيربطهما في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جدير بالذكر أن سانتو، طلب من إدارة نادي الاتحاد، التخلي عن الثلاثي حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي؛ حيث تم إعارة الأخير بالفعل، إلى ضمك.

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