الاتحاد يرضخ لطلبات عبد الحميد وينتظره للتجديد

عبد الحميد في طريقه للاستمرار مع الاتحاد

يبدو أن مسألة تجديد عقد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد مع ناديه، أصبحت قريبة للغاية، بعد المستجدات التي شهدتها الساعات الماضية.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد في شتاء 2021، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، جهزت كافة متطلبات النجم الشاب سعود عبد الحميد، من أجل تمديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان سعود عبد الحميد حدد مع وكيل أعماله فهد باقديم جميع متطلباته مقابل استمراره مع نادي الاتحاد حتى عام 2024.

وتنتظر إدارة الاتحاد عودة سعود عبد الحميد يوم الأربعاء القادم إلى التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وبعد عودة عبد الحميد، سيتم عقد جلسة معه هو ووكيل أعماله، من أجل التوقيع معه على العقد الذي سيمتد إلى 2024، ومن ثم إغلاق ملف تجديد تعاقده بشكل نهائي.

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إدارة الاتحاد تريد قطع الطريق أمام جميع الفرق المنافسة، التي تريد التعاقد مع سعود عبد الحميد، الذي دخل الفترة الحرة له بداية من شهر أغسطس الماضي.

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