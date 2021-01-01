الاتحاد يرصد مكافأة للاعبيه .. وكاريلي يحذر الرباعي

المدرب البرازيلي يحذر رباعي الفريق

قامت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بتقديم وعدًا للاعبين بصرف مكافأة مالية لهم، قبل مواجهة الوحدة بالدوري السعودي للمحترفين، من أجل تحقيق الفوز فيها.

الاتحاد سيواجه الوحدة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة أنمار الحائلي قامت برصد تلك المكافأة، بهدف مواصلة الفريق للانتصارات وحصد المزيد من النقاط ببطولة الدوري هذا الموسم.

جاء ذلك بعدما قامت إدارة الاتحاد بالتوقيع مع راع جديد للفريق، مقابل 7 ملايين ريال للموسم الواحد، حيث كشفت إدارة الاستثمار عبر مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، عن سعي إدارة الاستثمار لتنويع مصادر دخل النادي، عبر توفير عقود رعاية من مناطق مختلفة من القميص.

وعلى جانب آخر، قام المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بتحذير رباعي الفريق، مارسيلو جروهي وعبد المجيد السواط وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، من الحصول على الإنذار الرابع خلال مباراة الوحدة.

تحذير كاريلي جاء حرصًا منه على تواجد جميع اللاعبين في المباراة المقبلة للفريق أمام الشباب، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.