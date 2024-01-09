الاتحاد يحسم ملف الأجانب .. صفقة مرتقبة، مفاجأة رومارينيو ومستقبل كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله

نهاية الجدل بشأن أجانب نادي الاتحاد

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يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، حسموا ملف أجانب الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي؛ استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قررت الإدارة الاتحادية، التخلي عن الثنائي البرازيلي "الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم رومارينيو"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن امتلاك رومارينيو "4 عروض"، من الشباب السعودي والسد القطري وناديين من تركيا والإمارات، مؤكدة على أن اختلافات في مدة العقد؛ هي من تقف عقبة أمام اتفاق المهاجم البرازيلي مع قلعة الليوث.

وأعلنت الصحيفة، تعاقد الاتحاد مع صفقة أجنبية وحيدة فقط، في الميركاتو الشتوي الحالي، بدلًا من الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، حال موافقة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع إعادة تسجيل المدافع المصري أحمد حجازي، في قائمة الفريق المحلية.

وبالتالي.. يتأكد بقاء الثنائي الهجومي "الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله"، ومتوسط الميدان البرازيلي إيجور كورونادو والمدافع الإيطالي لويز فيليبي؛ بعد الجدل الذي أحيط بمستقبلهم، خلال الأيام الماضية.

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