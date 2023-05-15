الاتحاد يحسم مستقبل نونو سانتو نهائيًا .. و"النصر متهم" !

الاتحاد قال كلمته الأخيرة في مستقبل نونو سانتو

استيقظ عشاق نادي الاتحاد، على أنباء صادمة؛ تفيد بطلب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فسخ عقده؛ وسط تساؤلات بشأن حقيقة هذا الأمر من عدمه.

سانتو تولى تدريب نادي الاتحاد، في بداية الموسم الرياضي الحالي، وحتى 30 يونيو من عام 2024؛ حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب كأس السوبر المحلي، مع تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر اتحادية، عدم صحة الأنباء المنتشرة؛ بشأن طلب المدير الفني البرتغالي، فسخ عقده مع الفريق الأول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأعلنت المصادر، استمرار سانتو مع العميد الاتحادي، حتى نهاية عقده، زاعمة أن الهدف من مثل هذه الشائعات؛ هو إبعاد الفريق عن المنافسة، بأمور خارج الملعب؛ في إشارة إلى الصراع العنيف مع النصر على لقب الدوري.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بأربع جولات.