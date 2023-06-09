الاتحاد يحسم مستقبل أحمد حجازي .. "سبب غير رياضي وراء القرار"

الاتحاد قال كلمته الأخيرة في مستقبل أحمد حجازي

"هل يستمر أم يرحل؟!".. سؤال يطرحه الملايين في السعودية ومصر حاليًا؛ بشأن مستقبل مدافع الفراعنة أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

حجازي تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأول؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن فترة غيابه عن الملاعب، وتأكيدات من بعض الإعلاميين، على اقتراب استغناء الإدارة الاتحادية عنه.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، المُقرب من البيت الاتحادي، عن قرار النادي النهائي، في مستقبل المدافع المصري الكبير.

وأعلن النجار في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، استمرار أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نافيًا وجود أي تفكير من الإدارة، في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن مسؤولي العميد، يرون أن دور حجازي، يتخطى كونه لاعبًا داخل الفريق؛ حيث يؤدي مهمة القائد على أعلى مستوى؛ وذلك بحله للعديد من المشاكل داخل غرفة الملابس.

وأضاف: "المدافع المصري كان يعقد اجتماعات متواصلة مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول؛ من أجل حل المشاكل بينه وبعض اللاعبين.. ونجح في ذلك بالفعل؛ وهو ما يجعل الإدارى متمسكة ببقائه".

وعن إصابة اللاعب.. أوضح هتان النجار، أن كل الأخبار المنتشرة بشأن غياب حجازي لـ6 أشهر بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي، غير صحيحة؛ قائلًا: "أحمد تعرض لكدمة قوية في الركبة، ونظرًا لتاريخه الطويل مع الإصابات، فهو يخضع لعديد الفحوصات الآن، وعلى أساسها سيتم وضع البرنامج العلاجي له".