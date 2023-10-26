"الاتحاد يحدد موعد إقالة نونو سانتو" .. ورد عاجل من المدرب يستفز الجماهير

أجواء مشحونة في نادي الاتحاد بعد النتائج المخيبة

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يبدو أن أيام المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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سانتو قاد الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الماضي؛ إلا أن النتائج تراجعت بشكل مخيف، في العام الرياضي الحالي.

وحسب صحيفة "الميدان الرياضي"، بدأت الإدارة الاتحادية، في البحث عن مدرب جديد؛ لخلافة المدير الفني البرتغالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن البحث عن مدرب جديد؛ بدأ قبل مباراة الاتحاد والحزم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلنت الصحيفة، أن خطة الاتحاد؛ هي تعيين المدرب الجديد، بعد مباراة الفيحاء القادمة، والمقرر لها يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن ناحيته.. علق سانتو على أنباء إقالته، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الحزم؛ قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأكد نونو سانتو، على أنه يثق في العمل الذي يقدمه مع الاتحاد، مشددًا على أنه يبذل كل جهده، منذ اليوم الأول الذي وقع فيه على عقوده مع النادي.

وأعرب المدير الفني البرتغالي، عن إندهاشه الشديد من صافرات الاستهجان الجماهيرية ضده، بعد مباراة الحزم، لافتًا في نفس الوقت، إلى أنها لن تؤثر عليه نهائيًا.

واختتم سانتو تصريحاته؛ بالقول: "لا تهمني صافرات الجماهير.. سأذهب إلى بيتي، وأنام".

جدير بالذكر أن الاتحاد، تجمد بالتعادل المخيب مع الحزم، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل.

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