الاتحاد يُحدد طلباته "الأجنبية" في سوق الانتقالات الشتوي

حددت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي المراكز المطلوب دعمها خلال سوق الانتقالات الشتوي باللاعبين الأجانب، بهدف تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري

حددت إدارة الاتحاد برئاسة أنمارالحائلي المراكز المطلوب دعمها باللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

ويعيش الفريق موسمًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي، إذ يتواجد في المركز الـ13 بعد فشله في جمع أكثر من 9 نقاط خلال الجولات التسعة التي لُعبت في البطولة

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وتُشير أصابع الاتهام في تلك النتائج السلبية للاعبين الأجانب واختياراتهم، وقد قال الرئيس مؤخرًا أن خطأه الأكبر كان ترك كل شيء للمدرب السابق لويس سييرا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد سيضم 3-4 لاعبين أجانب خلال الميركاتو الشتوي، أولهم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي المرتبط مع النادي بعقد لكنه خارج قائمة الفريق كونه كان مصابًا، وسيُقيد بدلًا من لويس خيمينيز الذي فسخ النادي عقده بعد الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يرغب في ضم لاعب وسط وصانع ألعاب وجناح، لكنه لم يُحدد الراحلين عن الفريق حتى الآن.

إذ درست الإدارة ملفات اللاعبين وأجرى الرئيس الحائلي مشاورات مع عدد من اللاعبين السابقين والفنيين في ملف الأجانب وكذلك أفضل الحلول لتصحيح المسار.