الاتحاد يحتاج 27 نقطة من أجل البفاء في دوري المحترفين السعودي

لغة الأرقام فأن نادي الاتحاد يحتاج إلى 27 نقطة كي يتلافى الهبوط الموسم الحالي، مما قد يضعه في أزمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يمر نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية بظروف صعبة جداً جعلته يُعاني من خطر الهبوط من دوري المحترفين السعودي.

وعلى الرغم من تبقي 15 جولة، إلا أن الأمور داخل نادي الاتحاد لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق لم يجمع سوى ست نقاط "خسر 39 نقطة من أصل 45 نقطة".

وبحسب لغة الأرقام فأن نادي الاتحاد يحتاج إلى 27 نقطة كي يتلافى الهبوط الموسم الحالي، مما قد يضعه في أزمة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ويعد الاتحاد الفريق الوحيد في المسابقة الذي تلقت شباكه هدفًا في كل مبارياته، حيث لم تخرج شباكه نظيفة في أي من اللقاءات الـ 15.

إليكم تشكيل الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، من اللاعب الأبرز خلال هذه الجولة؟🤔 pic.twitter.com/jLrC662rAq — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

إضافة إلى ذلك تلقت شباكه أيضًا 32 هدفا كأكثر من تلقى أهدافًا من بين فرق الدوري والأضعف دفاعًا (يتلقى 2.13 هدف في كل مباراة).

وسيكون أمام الاتحاد تحقيق 27 نقطة من أصل 45 نقطة ليضمن البقاء رسمياً في دوري المحترفين الموسم المقبل.