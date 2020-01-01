الاتحاد يتفق مع طلال عبسي والمفاوضات مع التعاون تحسم الصفقة

إدارة الاتحاد كانت قد عقدت أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي

قالت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد أصبحت قريبة من حسم أمر التعاقد مع قائد نادي التعاون اللاعب طلال عبسي ليصبح لاعباً اتحادياً ابتداء من الموسم القادم ولمدة موسمين.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها قالت أن مفاوضات الإدارة حاليًا مع نظيرتها في نادي التعاون لشراء الفترة المتبقية في عقد اللاعب للاستفادة منه في باقي منافسات الموسم.

وتأمل إدارة العميد في حسم الصفقة بأقرب وقت ممكن من أجل ضم المدافع خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل دعم الخط الخلفي للفريق.

ويأتي هذا التحرك من قبل بعد أن تأكد غياب المدافع زياد المولد إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق وأجرى على إثرها عملية جراحية.

الجهاز الطبي بالعميد أوصى الإدارة بعد العملية بابتعاد اللاعب عن المشاركة لفترة تصل إلى 6 أشهر لضمان تعافيه التام.

وبحسب المؤشرات فأن التوقعات تصب في صالح قدوم العبسي في ظل الرغبة المشتركة بين الجانبين وحرص اللاعب على العودة إلى جدة التي يتواجد فيها بشكل متقطع حاليًا بسبب مشاركته مع التعاون في القصيم.

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يُذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد عقدت أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي ومنهم ليناردو جيل ومحمد ثاني وبرونو أوفيني وأخيرًا التونسي أنيس البدري.