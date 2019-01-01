الاتحاد يتعاقد مع عبدالاله المالكي رسميًا

تمنى أنمار الحائلي رئيس العميد التوفيق للاعب مع زملائه خلال الموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالاله المالكي لاعب نادي الوحدة السعودي السابق، ليواصل العميد صفقاته على الصعيد المحلي.

الحساب الرسمي للنادي نشر فيديو مع وسم #صيفية_العميد قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا، وذلك على غرار الميركاتو الشتوي القوي الذي قام به الفريق يناير 2019.

وأتبع حساب النادي فيديو جديد للاعب مغردًا : " عبدالاله المالكي .. نمر جديد في العميد"، مع استقبال خاص من الإدارة للاعب داخل النادي.

بعد قرار تقليل الأجانب من 8 إلى 7.. ماهي سلبيات وإيجابيات هذا القرار 🤔👇https://t.co/yZuXSPw5fj pic.twitter.com/ooJjAb2nyP — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 2, 2019

حساب النادي أشارت إلى أن توقيع اللاعب مع الاتحاد تم في حضور رئيس مجلس الإدارة وبحضور النائب أحمد كعكي ووكيل اللاعب.

وتمنى أنمار الحائلي رئيس العميد التوفيق للاعب مع زملائه خلال الموسم المقبل، لتحقيق تطلعات جماهير العميد الحبيبة.

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يُذكر أن صاحب الـ24 عامًا صعد للفريق الأول من الوحدة في يوليو 2015، وقد خاض معه 62 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف، وقد لعب 17 مباراة في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.