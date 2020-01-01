الاتحاد يتخذ خطوة للحفاظ على رومارينيو من الإغراءات الخليجية

خطوة مهمة تتخذها إدارة الاتحاد للحفاظ على لاعبها.

اتخذت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، خطوة جديدة من أجل الحفاظ على اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم ونجم الفريق، بعد اهتمام عدة أندية خليجية به خلال الفترة الماضية.

وكان رومارينيو قد حصل على قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرًا، يفيد بأحقية فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، حيث تم ربط هذا الأمر باهتمام أحد الأندية القطرية به من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد قامت بتفعيل عقد المحترف البرازيلي رومارينيو مع العميد، ليستمر في صفوفه حتى صيف 2022.

المزيد من الفرق

جاء ذلك بعدما وقع رومارينيو على عقد جديد مع الاتحاد خلال شهر نوفمبر 2019، ليجدد حتى عام 2022 ولكن دون تفعيله، لتتخذ الإدارة خطوة تفعيل العقد خلال الفترة الحالية.

النصر يُحدد أطراف مبارياته الودية استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

ويعد رومارينيو واحدًا من أهم عناصر فريق الاتحاد، وكان قريبًا من الرحيل بسبب المستحقات المالية، ولكن الأزمة انتهت فور تسليمه رواتبه المتأخرة حتى شهر مايو الماضي.

وعلى جانب آخر، يبدأ فريق نادي الاتحاد معسكره الإعدادي في منطقة عسير اليوم الأحد، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كاريلي على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والتكتيكية.