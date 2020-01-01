الاتحاد يتخذ خطوة جديدة ضد غرامة "فيفا" بسبب بريجوفيتش

الاتحاد يعاني من غرامات الفيفا خلال الفترة الماضية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة من قبل نادي الاتحاد تجاه العقوبة المفروضة عليه بسبب شكوى باوك اليوناني.

وكان باوك اليوناني قد قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في غرفة فض المنازعات، ألزمت الاتحاد بدفع 2.5 مليون يورو.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد تقدم باستئناف على قرار غرفة فض المنازعات.

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وانتقل بريجوفيتش إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتم فرض العقوبة من قبل الفيفا منذ أسابيع قليلة تلزمهم بدفع الغرامة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد في الوقت الحالي يبحث في الشق القانوني ودراسة جميع الجوانب من أجل الحفاظ على حقوقه في القضية.

وتسعى إدارة العميد في الوقت الحالي تسويق المهاجم الصربي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، من أجل الاستقرار في الفترة المقبلة.