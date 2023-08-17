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الاتحاد يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان .. وحقيقة فسخ عقد أحمد حجازي

أحمد فرهود
PSG squadGetty
الإتحادباريس سان جيرمانأحمد حجازيماركينيوسدوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالات

جديد ميركاتو نادي الاتحاد

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حدد مسؤولو نادي الاتحاد، "احتياجات" الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، بشكل رسمي.

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الاتحاد تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، والثنائي السعودي سلطان الفرحان وصالح العمري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وضع الاتحاديون، المدافع البرازيلي ماركينيوس، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس أولوياتهم، في الصيف الحالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي العميد، طلبوا من صندوق الاستثمارات السعودية، ضم ماركينيوس إلى الفريق، نظرًا للحاجة الماسة إلى مدافع جديد.

وإلى جانب ماركينيوس.. يتمسك الاتحاد، بالتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح، من العملاق الإنجليزي ليفربول، مع وضع بديل له في حال فشل الصفقة.

وعلى جانب آخر.. نفت مصادر اتحادية لـ"الرياضية"، فسخ عقد المدافع المصري أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ مثلما تردد مؤخرًا.

وأعلنت الصحيفة، عودة حجازي إلى نادي الاتحاد، في شهر يناير القادم؛ بعد أن قدّم إلى الإدارة، ما يثبت تعافيه من إصابة "الرباط الصليبي"، في هذا الوقت.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76277كريم بنزيما
  • 7693خاليدو كوليبالي
  • 12346روبرتو فيرمينو
  • 5966نجولو كانتي
  • 14066مارسيلو بروزوفيتش
  • 26970صفقة أخرى
143318 الأصوات

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