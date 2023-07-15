الاتحاد يبدأ خارج أرضه .. رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل

مواعيد مباريات الموسم المقبل من الدوري السعودي!

أعلنت رابطة الدوري السعودي، مواعيد مباريات دوري روشن للمحترفين، للموسم القادم 2023-24.

وحقق الاتحاد السعودي لقب دوري روشن الموسم الماضي، بالجولة الـ30، متغلبًا على نظيره النصر بفارق خمس نقاط.

أشارت الرابطة إلى مواعيد الخمس جولات الأولى فقط من الدوري، ثم يتم تحديد باقي مباريات الموسم، عقب صدور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويُفتتح الموسم بلقاء الأهلي والحزم على ملعب الأمير عبد الله بجدة، يوم الجمعة الـ11 من أغسطس القادم، في حين يحل الاتحاد ضيفًا على الرائد، بملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالـ14 من الشهر نفسه.

في بيان الرابطة أكدت أن تحديد مواعيد المباريات يتم وفقًا لبعض القواعد، حيث تكون مباريات الجولة الثانية عكس الأولى تمامًا.

بجانب استضافة كل فريق 8 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد بملعبه، وألا يلعب أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج الديار.

الجدير بالذكر أن، تعاقد حامل اللقب الاتحاد، مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي.