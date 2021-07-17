الاتحاد يؤجل ملف "المهاجم الجديد" حتى هذا الموعد

الاتحاد ارتبط بأكثر من اسم أبرزهم علي مبخوت

نجح الاتحاد في التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة مؤخرًا، ورغم الإشادة الكبيرة بالصفقة وسعادة جمهور العميد بها، إلا أن عدم التعاقد مع مهاجم جديد يبقى مصدر قلق كبير لدى ذلك الجمهور.

الاتحاد بات قاب قوسين أو أدنى من فسخ عقده مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش بالتراضي بعدما نجح في التوصل لتسوية مالية معه، لكنه في انتظار موافقة وزارة الرياضة والتزامها بتحمل التكاليف المطلوبة.

وقد اقترن اسم النادي بعدد من المهاجمين لخلافة بريجوفيتش أبرزهم الإماراتي المخضرم علي مبخوت، والذي قاد الجزيرة لحصد لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي.

الحديث في الإعلام عن ملف المهاجم الجديد للاتحاد لا يتوقف، لكن صحيفة المدينة كشفت النقاب عن تأجيل إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي هذا الملف كاملًا حتى الانتهاء من قضية الكفاءة المالية والحصول على الشهادة التي تسمح للنادي بقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

الاتحاد جاء على رأس الأندية السعودية من حيث حجم الديون المتراكمة، إذ بلغت ديونه نحو 140 مليون ريال سعودي، والنادي مطالب بتسديدهم قبل الـ21 من أغسطس القادم ليحصل على شهادة الكفاءة المالية وإلا سيُواجه المصير الذي واجهه في الانتقالات الشتوية الأخيرة بمنعه من قيد لاعبيه الجدد.

من جانب آخر، أوضحت صحيفة الرياضية أن ملف المهاجم الجديد مازال معلقًا ولم يشهد أي تطورات جديدة، إذ سيعتمد كثيرًا على تقرير المدرب فابيو كاريلي وأفكاره للموسم الجديد.