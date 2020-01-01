الاتحاد والسواط يتحديان التعاون واتحاد الكرة السعودي

الاتحاد والسواط يرفعان راية التحدي أمام التعاون واتحاد الكرة.

تحدى نادي الاتحاد، ولاعبه الجديد عبد المجيد السواط، نادي التعاون ولجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد انضمام اللاعب إلى معسكر النمور المقام حاليًا في أبها.

الاتحاد نجح في الحصول على توقيع عبد المجيد السواط، ليضمه في صفقة انتقال حر، بعد دخوله في فترة الـ6 أشهر الحرة، التي يحق له التوقيع لأي فريق آخر.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعبه الجديد عبد المجيد السواط، معلنًا انضمامه لمعسكر الفريق.

عبد المجيد السواط قال خلال الفيديو المنشور: "السلام عليكم، أنا متواجد في معسكر نادي الاتحاد، وبإذن الله سنقدم لكم الأفضل والشكر لكم".

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وتأتي تلك الخطوة كتحدي من جانب الاتحاد واللاعب عبد المجيد السواط، من الخطوة التي اتخذها مجلس إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم، بتفعيل بند تمديد عقد السواط مع سكري القصيم، رغم توقيع اللاعب للعميد.

🎥| السواط ينضم لمعسكر النمور في أبها

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن خطوة نادي التعاون بتمديد عقد السواط، جاءت بعد موافقة من جانب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.