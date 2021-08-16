الاتحاد والرائد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، والمقامة في الجوهرة المشعة

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الاتحاد 3 × 0 الرائد

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نهاية الشوط الثاني والمباراة...

89' دخول أحمد باحسين بدلاً من فهد المولد.

87' عبد الرحمن الغامدي يدخل بدلاً من سلطان الفرحان.

80' عبد الإله المالكي يدخل بدلاً من برونو هنريكي، والشنقيطي يدخل بدلاً من الشمراني.

79' هارون كمارا يدخل بدلاً من رومارينيو والعبود بديلاً لجاري.

79' منصور البيشي يدخل بدلاً من أحمد الزين.

76' عرضية اتحادية من اليمين يبعدها سالم من على رأس رومارينيو، فتصل الكرة لجاري الذي يمررها للبيشي فيقابلها بتسديدة تصل سهلة ليد الحارس.

74' عبد الله الفهد يدخل بدلاً من عقيل بلغيث.

68' الدوسري يرسل عرضية من اليمين يبعدها حجازي.

67' الدوسري يمرر كرة من اليمين لبركاوي الذي يمهد الكرة لمحمد سالم القادم من الخلف، فيقابل الكرة بتسديدة أرضية تصل سهلة ليد الحارس.

60' ركنية اتحادية من اليسار ينفذها برونو بعرضية يقابلها رومارينيو برأسية تمر إلى خارج الملعب.

54' تصوييييييييييبة من الزين من أمام منطقة الجزاء تجد يد جروهي.

52' برونو هنريكي يمرر كرة في الأمام لجاري الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع ثم يشير الحكم إلى تسلل على مهاجم العميد.

46' بداية الشوط الثاني...

تبديلان في صفوف الرائد قبل الشوط الثاني، بدخول إدواردو هنريكي وكريم البركاوي بدلاً من مجرشي والمقرن.

50' نهاية الشوط الأول من المباراة..

49' خطييييييييييييرة للاتحاد بعرضية من اليسار عن طريق الشمراني إلى القائم الثاني، يقابلها المولد بتمريرة رأسية يطير لها رومارينيو ويحول الكرة للمرمى، لكنها تمر إلى ضربة مرمى.

45' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو التي تؤشر على صحة الهدف.

الهدف الثالث للاتحاد سجله اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 42 #الاتحاد_الرائد #قنوات_SSC pic.twitter.com/hdHP4iFVbU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021

43' تمريرات العميد انتهت بالكرة عند جاري الذي أرسل بينية رائعة وضعت رومارينيو في مواجهة الحارس، فأرسل تسديدة سكنت الشباك.

43' الثااااااااااااااااالث للاتحاد عن طريق رومارينيو.

42' عناصر الاتحاد يتناقلون الكرة للمرة الأولى منذ بداية المباراة.

39' ركنية للرائد من اليسار ينفذها الزين بعرضية تمر من الجميع ويقابلها الغامدي بتسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

33' الزين يمرر كرة في اليمين للدوسري، ومن جديد حجازي يبعد الكرة.

31' مطالبات بركلة جزاء تجبر الحكم على العودة لغرفة الفيديو، ثم يشير إلى استكمال اللعب.

30' الغامدي يتقدم بالكرة ثم يضم أمام منطقة الجزاء ويمرر كرة للمقرن الذي ينفرد بالمرمى، لكن حجازي يظهر له ويبعد الكرة من أمامه.

25' أمامية اتحادية تصل لجاري رودريجيز في يسار منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة قوية يعترضها الرحيلي.

23' خطييييييييرة للاتحاد بانطلاقة في اليمين من المولد الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يعترضها الرحيلي، ثم يشير الحكم إلى تسلل على المولد.

20' سيطرة سلبية للرائد تعود من جديد، وتراجع تام للاتحاد.

17' الحكم يؤكد الهدف بعد العودة لغرفة الفيديو.

الهدف الثاني للاتحاد سجله اللاعب حجازي عند الدقيقة 15 #الاتحاد_الرائد #قنوات_SSC pic.twitter.com/RxtQ6HtEAt — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021

15' خطأ للاتحاد من اليسار نفذه هنريكي بعرضية على رأس حجازي الذي حول الكرة للمرمى بدوره.

15' الثاااااااااااااااني للاتحاد عن طريق أحمد حجازي.

11' جاري يضم بكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تمر بمحازاة القائم الأيمن.

10' استحواذ للرائد الآن بحثًا عن التعادل.

الهدف الاول لفريق الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد عند الدقيقه 7 #الاتحاد_الرائد #قنوات_SSC pic.twitter.com/wLgTn7sGRB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021

7' المولد سدد ركلة الجزاء على يسار الحارس الذي وقف يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك.

7' جووووووووووووووووول أول للاتحاد عن طريق فهد المولد.

5' حكم الفيديو يؤكد قرار الحكم الأول، واعتراضات من الرائد.

4' المولد استلم كرة في أقصى يمين منطقة الجزاء، فأرسلها عرضية من لمسة واحدة اصطدمت بيد رينيه، فأشار الحكم مباشرةً إلى ركلة جزاء.

4' ركلة جزاااااااااااااء للاتحاد..

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الرائد

يبدأ المدرب بابلو ماشين بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

أحمد الرحيلي

محمد سالم - رينيه سانتوس - عقيل بلغيث

خالد الخثلان - عبد الله مجرشي - سلمان الفرحان - محمد الدوسري

عبد الله المقرن - رائد الغامدي - أحمد الزين

البدلاء: محمد السهلي - مشاري سنيور - فهد الصيفي - كريم البركاوي - إدواردو هنريكي - عبد الله الفهد - منصور البيشي - عبد الرحمن الغامدي - حسين النخلي.

تشكيل الاتحاد

يبدأ المدرب فابيو كاريلي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - سعود عبد الحميد

برونو هنريكي - كريم الأحمدي

جاري رودريجيز - عبد العزيز البيشي - فهد المولد

رومارينيو

📋 قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/Un1yBqMhFx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 16, 2021

البدلاء: راكان النجار - عبد المحسن فلاته - مهند الشنقيطي - حازم الزهراني - هارون كمارا - عبد العزيز الجبرين - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - أحمد باحسين.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الاتحاد استهل موسمه بهزيمة غير متوقعة من الفيحا، بهدف دون رد في الجولة الاولى، ويريد تعويضها والخروج بنقاط المباراة أمام الرائد للدخول في أجواء المنافسة على اللقب الثمين.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة التحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، والتي يستضيفها ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.