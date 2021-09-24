الاتحاد والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في مدينة الملك عبد الله الرياضية

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الاتحاد 1 × 1 التعاون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - التعاون الجمعة 24 سبتمبر 2021،

20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

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90+4' نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

88' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

80' عشر دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة واستمرار التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

74' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للتعاون، ركلة حرة من الجانب الأيسر قابلها اياجو سانتوس برأسية في الشباك.

67' مباراة هادئة وانعدام الفرص الخطرة تقريبًا من الطرفين.

60' سيطرة اتحادية وسط تراجع ملحوظ من لاعبي الاتحاد.

54' أووووووووه هدف أبيض للاتحاد، برأسية عبد الإله المالكي بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية في الشباك، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل.

50' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني، دون خطورة من الطرفين.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' فرصة للاتحاد عن طريق فهد المولد ولكن أنجوس يتألق ويتصدى للكرة.

33' أووووووووووه فرصة خطيرة للتعاون، عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى هنريكي الذي سدد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم ومرت بسلام.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الثاني، واستمرار تقدم الاتحاد بهدف دون رد.

26' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للاتحاد بأقدام رومارينيو، من علامة الجزاء بعد لعب الكرة ببراعة في الزاوية اليسرى.

25' أووووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد تدخل على فهد المولد.

20' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

16' انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على أي من المرميين.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول واستمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

6' فرصة أولى من نصيب التعاون، وتسديدة من تاوامبا ولكنها تمر أعلى المرمى.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة...

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو أنجوس

سعد بالعبيد - أحمد عسيري - اياجو سانتوس - يزيد البكر

ساندرو مانويل - سميجان النابت

سيدريك أميسي - أليخاندرو روميرو - هنريكي

تاوامبا

📋 تشكيلة #الذئاب 🐺 أمام "الإتحاد" في جولة #هي_لنا_دار من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/Q8QV2hpIYi — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 24, 2021

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

عبد الرحمن العبود - إيجور - فهد المولد

رومارينيو

📋 إليكم قائمة النمور في لقاء #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/YegfChAyj6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 24, 2021

فاز نادي الاتحاد على النصر في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لينقض على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال والرائد.

أما التعاون فلم يجد الطريق الصحيح حتى الآن، فسكري القصيم لم يحرز أي انتصار حتى الآن في الموسم الجديد، وخسر في آخر مبارياته من الرائد بخمسة أهدافٍ لثلاثة، ليتواجد في المركز 15 وقبل الأخير في الترتيب برصيد نقطتين فقط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.