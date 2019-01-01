20 مليون ريال يحسمون انتقال هارون كمارا إلى الاتحاد

إدارة العميد توصلت إلى اتفاق مع القادسية من أجل التعاقد مع اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أصبحت قريبة جدًا من حسم صفقة المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية الحالي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد توصلت إلى اتفاق مع القادسية من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية للمفاوضات، حيث يتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 20 مليون ريال.

⛔️ الشباب والاتحاد يشاركان في البطولة العربية



✍️ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوقعان اتفاقية مشاركة الاتحاد والشباب في النسخة المقبلة من البطولة

▪️يأتي ذلك بعد تقليص عدد الفرق السعودية المشاركة في البطولة من 4 فرق إلى 2 pic.twitter.com/JXP8y4yo6a — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 15, 2019

ومن المنتظر أن يدفع الاتحاد 10 ملايين، كمقدم عقد للصفقة والمتبقي على دفعتين خلال الموسم المقبل 2019\2020.

التقارير نفت أن تكون إدارة القادسية قد وضعت شرطًا لضم على خدمات أي لاعب اتحادي مقابل انتقال كمارا، لوفرة اللاعبين المميزين لديها، وخصوصاً الصاعدين منها، إلا أنها تركز على الجانب المادي فقط.

الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع مدافع يوفنتوس السابق

يُذكر أن الفترة الحالية تشهد صراعًا كبيرًا للتعاقد مع المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.