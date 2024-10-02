غياب ثنائي الاتحاد "الأجنبي" أمام الأخدود .. وعودة اللاعب المصاب!

الاتحد ينافس بقوة على لقب دوري روشن..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضربة قوية قبل مواجهة الأخدود، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات؛ حيث حقق 4 انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة فقط أمام "المتصدر" الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، سيفتقد العميد الاتحادي أمام مستضيفه الأخدود، خدمات محترفه الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

GOAL

سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن سفر بعثة فريق الاتحاد إلى نجران، بـ7 محترفين أجانب؛ وسط غياب كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي دانيلو بيريرا.

وفي نفس السياق.. أعلن سعيد انضمام المدافع السعودي الشاب سعد الموسى، إلى بعثة فريق الاتحاد المغادرة لنجران؛ بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

جدير بالذكر أن كانتي البالغ من العمر 33 سنة، غاب عن تدريبات الاتحاد الأخيرة، بسبب الإجهاد البدني؛ بينما يُعاني بيريرا من إصابة في الساق، تعرض لها في كلاسيكو المملكة أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.