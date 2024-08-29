الحسم خلال ساعات .. الاتحاد يتسابق مع أندية إسبانية على نجم منتخب المغرب

الاتحاد يرغب في تدعيم دفاعه بنجم أسود الأطلس

يُحاول نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي تدعيم صفوفه بضم مُدافع مميز، وذلك بالتفاوض مع أحد نجوم منتخب المغرب البارزين، لضمه قبل غلق باب الانتقالات.

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ويُغلق باب الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم الإثنين المقبل 2 سبتمبر، حيث تبقى 5 أيام فقط أمام العميد لحسم صفقة جديدة.

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وكشف الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن النجم المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، يحظى باهتمام من جانب فياريال وريال سوسيداد للتعاقد معه.

وأوضح أونا عبر حسابه أن نادي الاتحاد مازال مُهتمًا بالتعاقد مع نايف أكرد لتدعيم دفاعه، حيث من المنتظر أن يتخذ اللاعب قراره خلال الأيام القليلة القادمة.

ويبحث الاتحاد عن مدافع أجنبي مميز، لتعويض رحيل المصري أحمد حجازي الذي انتقل إلى نيوم، ليلعب بجوار الإيطالي لويز فيليبي المدافع الحالي للنمور.