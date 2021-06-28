انتهت .. الكشف عن بنود التسوية المالية بين الاتحاد وبريجوفيتش

خبر رائع لجمهور الاتحاد

أجمعت المصادر الصحفية السعودية على نجاح الاتحاد في التوصل إلى تسوية مالية مع مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش حول فسخ العقد الذي يربط بينهما ويمتد حتى صيف 2023 بالتراضي.

الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بمهاجم جديد بعدما خيب بريجوفيتش الآمال وأهدر كل الفرص التي منحها له المدرب فابيو كاريلي، ولكن النادي لن يُقدم على تلك الخطوة إلا بعد التخلص من لاعبه الذي يتقاضى راتبًا كبيرًا جدًا.

ما هي بنود التسوية المالية بين الاتحاد وبريجوفيتش؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين أن اللاعب الصربي وافق أخيرًا وبعد محادثات طويلة جدًا مع مسؤولي الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي ليضع كلمة النهاية لمسيرة بدأت في يناير 2019.

وأضافت أن الاتفاق تم على أن يُسدد الاتحاد مبلغ 3 ملايين يورو تقريبًا هي قيمة المستحقات المالية المتأخرة لبريجوفيتش على دفعات مجدولة بتواريخ نهائية، وقد وافق اللاعب على ذلك في سبيل أن يُصبح لاعبًا حرًا.

ومن المتوقع أن ينضم بريجوفيتش بعد فسخ عقده إلى النجم الأحمر الصربي أو باوك اليوناني، إذ يُفاوض الناديين حاليًا.

ماذا قدم بريجوفيتش مع الاتحاد؟

انضم بريجوفيتش للاتحاد في يناير 2019 ووقع عقدًا يمتد لأربع سنوات ونصف، وقد لعب مع الفريق 56 مباراة لم يُسجل خلالهم سوى 21 هدفًا وصنع 6 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وقد كان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق، ولذا تسعى الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لاستبداله بمهاجم آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

إدارة الاتحاد .. من نجاح إلى آخر

فسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي هو خطوة أخرى في طريق خروج الاتحاد من أزمته المالية الخانقة، إذ يُمثل راتبه المقدر بنحو 5 ملايين يورو عبءًا كبيرًا على النادي.

إدارة أنمار الحائلي بدأت منذ تولى زمام المسؤولية في خطة لإنهاء أزمة الاتحاد المالية، وقد حققت نجاحات كبيرة في هذا الملف خاصة تسديد الديون والمستحقات المتأخرة وإغلاق ملفات عدة قضايا صدر بها أحكام نهائية ضد النادي.

التخلص من بريجوفيتش نجاح آخر يُحسب للإدارة، قد يقول قائل أن النادي خسر وكان يُمكن تسويق اللاعب .. لكن الرد بأن الاتحاد حاول كثيرًا التخلص منه بالبيع أو الإعارة لكن راتبه الكبير وإصرار اللاعب على نيله كاملًا كان يُعيق كل تلك المحاولات.

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