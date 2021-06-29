حدد المبلغ المطلوب .. الاتحاد يُخاطب وزارة الرياضة لتحمل تكاليف فسخ عقد بريجوفيتش

اللاعب الصربي سيحصل على مبلغ كبير

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن خطاب أرسله نادي الاتحاد إلى وزارة الرياضة بشأن تكاليف فسخ عقد مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش، والذي يمتد حتى صيف 2023.

الاتحاد وحسب جُل المصادر المتابعة نجح في التوصل إلى اتفاق وتسوية مالية مع اللاعب الصربي حول فسخ عقده، خاصة مع رغبة الإدارة بالتعاقد مع مهاجم جديد للموسم القادم.

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وتتضمن تلك الاتفاقية مع بريجوفيتش تنازله عن مليون يورو من قيمة رواتبه للموسمين المتبقيين في العقد، والبالغة 8.5 مليون يورو، فيما لا تتضمن المستحقات المالية المتأخرة للاعب والبالغة 3 ملايين يورو، إذ سيتم التفاوض بشأنها لاحقًا.

وطلب الاتحاد من لجنة استراتيجية دعم الأندية التي يرأسها وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب "عبد العزيز المسعد" الموافقة على تلك الاتفاقية والالتزام بتسديد المبلغ المطلوب.

وبررت إدارة الاتحاد طلبها تحمل الوزارة لتكاليف فسخ العقد بأن اللاعب انضم للفريق موسم 2018-2019 حين كانت الوزارة آنذاك متكفلة بكامل عقود اللاعبين.

وقد أبدت الوزارة خلال نقاشات سابقة استعدادها لتحمل عقد اللاعب الصربي، مما يعني أنها ستُسدد حاليًا 7.5 مليون يورو في انتظار ما ستُسفر عنه المفاوضات حول قيمة المستحقات المالية المتأخرة.