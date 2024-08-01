"تدخل لنقل صديقه إلى ميلان" .. نجم الاتحاد يثير الجدل

الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية..

شارك النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الضغط على أحد الأسماء العالمية؛ للانتقال إلى العملاق الإيطالي ميلان.

ميلان بدأ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بقوة، تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا؛ حيث حقق انتصارًا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، قبل أن يفوز على العملاق الإسباني ريال مدريد (1-0)، في بطولة "كأس الأبطال" الودية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وطلب ديابي من مواطنه وصديقه يوسف فوفانا، متوسط ميدان نادي موناكو الفرنسي، الانتقال إلى "الروسونيري"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث علق على أحد منشوراته بموقع تبادل الصور انستجرام؛ قائلًا: "تعال إلى ميلان يا بطلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

Instagram

وفي وقتٍ سابق.. كشفت تقارير عالمية عن حصول نادي ميلان، على "موافقة" فوفانا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول؛ إلا أن الصفقة معلقة - حتى الآن -، بسبب المبلغ الضخم الذي يطلبه الفريق الفرنسي، للتخلي عن اللاعب.

المثير في الأمر أن فوفانا نفسه، تفاعل مع تعليق موسى ديابي؛ حيث رد عليه قائلًا: "إذا كنت أنت من تطلب هذا يا أخي!"، مع رمز تعبيري عبارة عن وجه يضحك.

جدير بالذكر أن يوسف فوفانا البالغ من العمر 25 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي ستراسبورج الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى موناكو في يناير 2020؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين، خلال 175 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.