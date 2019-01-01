مروان داكوستا يطير إلى فرنسا بسبب الإصابة

يُعاني اللاعب من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الاتحاد مساء أمس مغادرة محترف الفريق المغربي مروان داكوستا إلى فرنسا، وذلك للدخول في برنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين.

ويُعاني اللاعب من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي غاب بسببها عن العميد خلال المباريات الأخيرة.

الاتحاد كان قد تعادل سلبيًا مع الهلال، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ومن المنتظر أن يعود الدولي المغربي للمشاركة مع الاتحاد في مباراة ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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يُذكر أن داكوستا غاب عن القائمة التي أعلنها المدير الفني خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لخوض مباراتي النيجر وبوركينافاسو.