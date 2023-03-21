الاتحاد مرفوض .. صحيفة سعودية: ليونيل ميسي هلالي لثلاث سنوات

زهيرة عادل
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Lionel Messi PSG 2022-23 Getty Images
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نجم الأرجنتين امتلك عدة عروض من الاتحاد وبرشلونة والدوري الأمريكي

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يبدو أن الصفقة اقتربت أكثر من أي وقتٍ مضى، بل أن قسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" السعودية يؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقع بالفعل للهلال.

ليو الاسم الأكثر إثارة للجدل حول وجهته المقبلة حاليًا، في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده مع النادي الباريسي في يناير الماضي، وعدم التجديد له حتى الآن.

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ووفقًا لـ"الميدان الرياضي" فإن ميسي رفض عرض نادي اتحاد جدة، وفضل عرض الزعيم، موضحة أنه حسم الصفقة لثلاث سنوات بالفعل، لكن لم يتسن لنا في "GOAL" التأكد من صحة الخبر.

وعولت الصحيفة في مزاعمها على صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير باريس سان جيرمان على ميسي في المباراة الأخيرة لفريقه، في ظل غضبها من أدائه ووداع دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر التقارير الأجنبية تتحدث عن رغبة برشلونة الإسباني في استعادة ليو من جديد، بينما يمتلك عرضًا أيضًا من الدوري الأمريكي.

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