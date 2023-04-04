وأخيرًا فعلها .. مارسيلو جروهي يتخطى محمد الدعيع ويدخل التاريخ

زهيرة عادل
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Marcelo Grohe - Mohamed Al-DeayeaGOAL AR
مارسيلو جروهيالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

البرازيلي حارس الاتحاد الأفضل في تاريخ دوري المحترفين السعودي

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بينما فرح الاتحاديون بالأمس، لمواصلة فريقهم الهيمنة على صدارة دوري روشن السعودي، كان هناك فرحة خاصة للحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

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العميد حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام العدالة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، لينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.

وبهذه المباراة، تخطى جروهي الرقم المسجل باسم محمد الدعيع؛ حارس الهلال الأسبق، وصار الحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه برصيد 15 مباراة، بعد مرور 22 جولة حتى الآن من الموسم.

الدعيع كان قد حافظ على نظافة شباكه طوال 14 مباراة خلال موسم 2008-2009، من أصل 22 مباراة خاضها فريقه، بينما لا يزال أمام جروهي ثماني جولات على نهاية الموسم الجاري.

وبهذه المناسبة، قال الحارس البرازيلي، خلال تصريحاته للحساب الرسمي لدوري روشن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالنسبة لي هذا رقم رائع جدًا، وسعيدًا جدًا بتحقيقه، لكن قبل كل شيء أود التأكيد على المجهود الجماعي لزملائي في الفريق، الذي بدونه لم أكن لأحقق هذا الرقم، فأنا لا ألعب وحدي!، صحيح أنه رقم خاص بي كحارس مرمى من حيث عدم تلقي الأهداف، لكنه كذلك رقم قياسي للفريق والمجموعة، وأتمنى تحقيق أرقام أكثر من ناحية نظافة الشباك".

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