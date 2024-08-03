رسالة إلى الاتحاد؟ جروهي يستعرض إنجازه التاريخي في الدوري السعودي

البرازيلي يستعد لمسيرة جديدة مع الخلود

لا يزال الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الخلود، يتذكر إنجازاته الرائعة مع ناديه السابق اتحاد جدة.

وكان نادي الخلود، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، قد أعلن في يوليو الماضي عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو جروهي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال حر.

جروهي رحل عن الاتحاد، بعد مشاركته في 121 مباراة في دوري المحترفين، وكتب التاريخ باعتباره الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه بموسم واحد في تاريخ المسابقة، بعد الوصول إلى 19 (كلين شيت) في موسم 2022-2023.

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واحتفى جروهي بصورة نشرها الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر حساب بمنصة "إنستجرام"، تحمل إحصائية استثنائية قدمها الحارس البرازيلي خلال مشاركته مع النمور، حيث يعتبر أكثر حارس أجنبي حفاظًا على نظافة شباكه في تاريخ المسابقة (46 مباراة).

وتأتي هذه الصورة التي أعاد جروهي نشرها على حسابه الخاص، بالتزامن مع اقتراب الاتحاد من إعلان تعاقده مع الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، مقابل 11 مليون يورو.

ويعد رايكوفيتش من أفضل حراس الدوري الإسباني، حيث أنه حافظ على شباكه نظيفة في 40 مباراة أو أكثر، خلال آخر 5 مواسم له بالدوريات الأوروبية، وهو رقم ليس بعيدًا عن جروهي أيضًا الذي يمتلك نفس السجل خلال مشاركاته في دوري روشن.

واللافت للانتباه أن المباراة الأولى للاتحاد في الموسم الجديد، ستكون أمام الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.