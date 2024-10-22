مفاجأة .. صفقة جديدة تدعم الاتحاد في المباريات القادمة

لوران بلان بإمكانه الاستعانة باللاعب في أي وقت..

في مفاجأة كبرى.. بات بإمكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أن يعتمد على صفقة أجنبية جديدة، خلال المباريات القادمة؛ وقبل فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

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الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل جيد"، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ حيث تأهل الفريق إلى ثمن نهائي كأس الملك، مع احتلال "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 7 جولات؛ برصيد 18 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

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ووفقًا للإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الثلاثاء، سجلت الإدارة الاتحادية اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتيو بوريل، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الحالي.

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هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن بوريل مسجل ضمن الثنائي الأجنبي "تحت السن"، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث يبلغ من العمر 18 سنة فقط.

وأوضح الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، أن اللاعب الأرجنتيني الذي يجيد في مركز "الارتكاز"، بإمكانة المشاركة في مباريات الفريق الأول القادمة، مع الألباني ماريو ميتاي، المسجل أيضًا في قائمة "تحت السن".

ماتيو بوريل لاعب من مواليد 2006؛ حيث بدأ مسيرته الكروية في مدرسة سان لورينزو الأرجنتينية، قبل أن ينتقل إلى النادي المحلي بانفيلد، الذي مثّل فئاته السنية.

ومع فريق تحت 20 سنة بنادي بانفيلد.. لعب بوريل 19 مباراة في الموسم الرياضي 2023-2024، مسجلًا هدفًا وحيدًا، حيث لم يكن مرتبطًا بأي عقد احترافي مع النادي؛ وهو ما جعله يرحل إلى صفوف الاتحاد، في سبتمبر الماضي، دون أي قيود قانونية.