"بلانيس لم يذكره في وجبة الغداء" .. الاتحاد يرد على رحيل لويس فيليبي إلى ريال بيتيس بشكل نهائي!

انتهى الأمر ..

حسم نادي الاتحاد الجدل حول مستقبل أحد لاعبي الفريق الأجانب، والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن قلعة العميد، في موسم الميركاتو الصيفي، وسط مطالبات الجماهير بالاستغناء عنه.

وكان الإيطالي لويس فيليبي، مدافع الاتحاد، أبرز المُرشحين للرحيل عن النادي، وسط أنباء اقترابه من العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني، رغم قرار اللجنة الفنية - منذ أيام - بالاتجاه نحو الإبقاء عليه لعدم توفر ميزانية لتغييره.

وأوضح مصدر رسمي بشركة الاتحاد، لصحيفة "الرياضية"، أن لويس فيليبي لن يعود إلى ناديه السابق ريال بيتيس، مؤكدًا أن النادي الجداوي يدرس الإبقاء عليه بشكل نهائي في الموسم الجديد، فيما يفضل صناع القرار، التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، للعب بجانبه في الفترة المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر قد كشفت عنه وجبة الغداء التي تناولها الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، مع مسؤولي ريال بيتيس، قبل مباراة الفريقين الودية، السبت، التي انتهت بخسارة كتيبة لوران بلان بنتيجة (1-4)، فيما لم تشمل جلسة بلانيس أي حديث مع الإدارة الإسبانية، حول مستقبل لويس فيليبي وإمكانية رحيله عن الاتحاد.

وانتقل لويس فيليبي إلى صفوف الاتحاد في سبتمبر 2023، قادمًا من ريال بيتيس، بعقد يستمر حتى صيف 2026، وخاض اللاعب 27 مباراة رسمية بقميص العميد في مسابقات دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما غاب عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، للإصابة، علمًا بأن الاتحاد قرر التعاقد مع لوران بلان، لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته، والذي أنهى الموسم الماضي خالي الوفاض من كافة البطولات.