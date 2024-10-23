"الاتحاد مهدد بعقوبات دولية!" .. الكشف عن موقف العميد القانوني بعد أزمة لويز فيليبي

أزمة جديدة تطارد نادي الاتحاد..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات نادي الاتحاد السعودي، مهددًا بـ"عقوبات دولية" خلال الفترة القادمة؛ بسبب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "الأجانب".

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الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل جيد"؛ حيث تأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك، مع احتلال "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 7 جولات.

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ووفقًا للقانوني الرياضي أحمد الشيخي، سيكون من حق الإيطالي - صاحب الأصول البرازيلية - لويز فيليبي، تقديم شكوى ضد العميد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حال فشل الإدارة في التوصل إلى اتفاق ودي معه، لفسخ العقد بـ"التراضي".

الشيخي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن هُناك بعض اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين، يرفضون توقيع "مخالصات مالية"، ويصرون على استكمال عقودهم؛ وقد يكون فيليبي منهم.

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وأوضح القانوني الرياضي أن الاتحاد سيكون مجبرًا وقتها؛ على "إسقاط" اسم أحد لاعبيه الأجانب الآخرين من قائمته، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2025"؛ من أجل الإبقاء على اللاعب الإيطالي، وذلك تجنبًا للعقوبات الدولية.

وتضاربت الأنباء بشأن موقف لويز فيليبي؛ حيث أعلن برنامج "برا 18" غضب اللاعب، بسبب "إسقاط" اسمه من قائمة الفريق المحلية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، ونيته التصعيد إلى "فيفا"، قبل أن يؤكد الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، على مفاوضات متقدمة من إدارة الاتحاد معه، لفسخ العقد بـ"التراضي".

فيليبي البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني؛ حيث شارك في 28 مباراة رسمية بقميص العميد، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

جدير بالذكر أن الاتحاد يضم 8 لاعبين أجانب "فوق السن"، بخلاف لويز فيليبي، يعتمد عليهم جميعًا؛ وهم: "الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما وموسى ديابي ونجولو كانتي، البرازيلي فابينيو، الهولندي ستيفن بيرجفاين، الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا والجزائري حسام عوار".