"يبدأ الموسم الجديد بإصابة" .. لوران بلان ينتظر تقرير لاعب الاتحاد قبل مواجهة الخلود

صدمة قوية لكتيبة الاتحاد قبل بداية الموسم الجديد..

أصبح نادي الاتحاد، مهددًا بخسارة أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم، تزامنًا مع قرب انطلاق منافسات دوري روشن السعودي (2024-2025)، والتي تقام في 22 أغسطس الجاري.

وتعاقد الاتحاد مع عدد من الصفقات الكبرى، خلال موسم الميركاتو الصيفي؛ حيث تعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، مواطنه الجناح موسى ديابي، فضلًا عن الجزائري حسام عوار، والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، وصالح الشهري ومعاذ فقيهي.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن المدرب بلان ينتظر التقرير الطبي الخاص بالمدافع الإيطالي لويس فيليبي، من أجل التعرف على فترة برنامجه العلاجي، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية، خلال المشاركة في المباراة التجريبية أمام إنتر الإيطالي، والتي تسببت في عدم إكماله اللقاء.

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وخاض الاتحاد معسكرين تجريبين على مدار 25 يومًا، في إسبانيا والبرتغال، حقق خلالها خسارة أمام إلتشي الإسباني (0-2)، وإشبيلية (0-1) في مباراة كأس أنطونيو بويرتا، كما تم إلغاء مباراته أمام فارينزي البرتغالي بعد التأخر في النتيجة (1-3)، بسبب اشتباكات اللاعبين والشغب الجماهيري، ثم خسر مجددًا أمام ريال بيتيس الإسباني (1-4)، إلا أن كتيبة بلان أنهت برنامجه، بمباراة ودية في إيطاليا، لينتصر الاتحاد على إنتر بنتيجة (2-0).

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة تجريبية أمام القادسية، يوم الخميس المُقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، والذي يستهله بملاقاة الخلود في 24 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.