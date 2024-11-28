"هذا الأمر خطير على الاتحاد!" .. لوران بلان ينتقد قرار المسؤولين السعوديين ويكشف عن خطته الشتوية

لوران بلان لم يخفِ غضبه من هذا القرار!..

حذر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، من ما وصفه بـ"التأثير الخطير" لأحد قرارات المسؤولين السعوديين، على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد يسير بشكل أكثر من رائع، خلال الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. وصف بلان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، توقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية، لمدة شهر كامل؛ بـ"الأمر الخطير" الذي قد يعرقل المسيرة التصاعدية للعميد الاتحادي.

GOAL

المسابقات المحلية السعودية ستتوقف بعد الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تتهي يوم 7 ديسمبر 2024؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج.

وقال المدير الفني الفرنسي: "التوقف القادم خطير برأيي.. تعلمون؛ سيكون لدينا 30 يومًا دون خوض أي مواجهة رسمية، حيث سنلعب أمام النصر، وبعد شهر سنقابل الهلال؛ وهو أمر غير مفيد".

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

وأكد لوران بلان أن "اعتراضه" على إيقاف المسابقات المحلية، بسبب مشاركة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج، لن يفيد بأي شيء أبدًا؛ قائلًا: "سواءً اتفقنا أو اختلفنا.. الأمر محسوم".

وكشف بلان عن خطته لإعداد الفريق الاتحادي، خلال فترة التوقف القادمة؛ والتي ستبدأ بإراحة اللاعبين، قبل خوض "معسكر" في مدينة دبي الإماراتية، لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أيام، يتخلله خوض مباراة أو اثنتين وديتين.

وأضاف: "بعد انتهاء المعسكر؛ سيحصل نجوم الاتحاد على وقتٍ من الراحة، قبل الانتظام في التدريبات اليومية، استعدادًا للكلاسيكو الكبير أمام الهلال، يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

وعن مواجهة الاتفاق القادمة.. اعترف بلان بصعوبة الفريق المنافس، معربًا عن أمنيته في مواصلة سلسلة الانتصارات، مع تحسين الأداء بشكل أكبر من السابق؛ من أجل المحافظة على صدارة الدوري.

وأعلن لوران بلان في ختام تصريحاته، "جاهزية" النجم الفرنسي كريم بنزيما، قلب هجوم نادي الاتحاد، وزميله الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة الاتفاق الصعبة؛ بعد الشفاء من الإصابة.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.