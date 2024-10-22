"إصابة لاعب الاتحاد مزعجة".. لوران بلان يكشف عن أسرار معاناة فريقه ويتخذ هذا القرار!

بداية رائعة للاتحاد مع لوران بلان رغم تذبذب المستوى..

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن الصعوبات التي يُعاني منها فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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بلان البالغ من العمر 58 سنة، تولى تدريب نادي الاتحاد في صيف العام الحالي "2024"؛ حيث قاد الفريق الأول إلى 7 انتصارات - حتى الآن -، مقابل هزيمة وحيدة فقط، كانت ضد عملاق الرياض الهلال (1-3)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال بلان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الرياض: "نحن نُعاني من (قلة إنسجام) اللاعبين مع بعضهم البعض"، مشيرًا إلى أن الكثير من الصفقات الصيفية، انضمت إلى صفوف العميد الاتحادي، في وقتٍ متأخر؛ لذلك.. لم تتح لهم الفرصة للتعود على أسلوب لعب باقي زملائهم.

وأوضح المدير الفني الفرنسي أن الاتحاد يُعاني كذلك من "كثرة الإصابات"، خاصة في الخط الخلفي للفريق الأول؛ حيث يغيب الثلاثي مهند الشنقيطي وفواز الصقور وحسن كادش.

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وعن إصابة الصقور.. أكد لوران بلان على أنها من نوعية الإصابات "المزعجة"؛ ولكنها ليست "معقدة" في نفس الوقت، كونها جاءت في عضلة الساق.

وأعلن بلان "تدوير" اللاعبين خلال الفترة القادمة؛ في ظل ضغط المباريات الكبير، وتجنبًا لأي إصابات جديدة، قد تؤثر على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم.

وبخصوص معاناة الاتحاد في الأشواط الأولى من المباريات؛ شدد مدرب العميد على أن فريقه يملك مهاجمين رائعين، وهو الأمر الذي يعرفه المنافسين جيدًا؛ لذلك.. يبدأون المباريات بتكتل دفاعي كبير، ما يصعب على لاعبيه إيجاد المساحات.

وأضاف: "في الشوط الثاني من المباريات، أحاول إيجاد حلول لمثل هذه التكتلات الدفاعية"، متوقعًا أن يلعب فريق الرياض بنفس الأسلوب، في لقاء يوم الخميس القادم.

وفي النهاية.. أعرب لوران بلان عن أمنيته في تسجيل هدف مبكر أمام الرياض؛ من أجل كسر التكتل الدفاعي المتوقع، خاصة أن هذا الفريق يلعب بـ5 مدافعين في الخلف، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيحل ضيفًا على الرياض، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.