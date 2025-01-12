"اشتراه بمبلغ كبير ولكن!" .. غياب لاعب الاتحاد عن المشهد يثير الجدل حول لوران بلان ورامون بلانيس

هل من يجيب في الاتحاد؟!

مع أول تعثر بعد فترة من ثبات النتائج بالطبع ستُفتح الملفات المسكوت عنها في نادي الاتحاد، خاصةً وأن العميد فقد صدارة دوري روشن جراء هذا التعثر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النمور تعادلوا بشق الأنفس أمس السبت، أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا التعادل تسبب في تساوي في النقاط بين الاتحاد والهلال (37 نقطة)، لكن الزعيم خطف صدارة جدول الترتيب بأفضلية الأهداف بعدما أحكم الفريق الجداوي قبضته عليها منذ الجولات الأولى من الموسم.

GOAL

ومن جانبه، دفع التعثر الصحفي الاتحادي ماجد هود لتسليط الضوء على أحد اللاعبين الغائبين عن المشهد تمامًا من قبل المدرب لوران بلان ألا وهو أحمد الغامدي..

هود كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "غياب أحمد الغامدي غير المبرر وأنت مشتري عقده بمبلغ كبير بتزكية من رامون (المدير الرياضي) شيء غريب .. إذًا أين دوره وهو المدير الرياضي هنا ومناقشة بلان؟".

وأضاف مسلطًا الضوء على كثرة الإصابات في الفريق: "مع كثرة الإصابات العضلية .. أمور يجب أن تجد لها حلًا خاصةً وأن الاتحاد لا يزال في المنافسة .. الأمور ليست صعبة أبدًا .. وسنعود بإذن الله".

يذكر أن الغامدي – صاحب الـ23 عامًا – كان قد انضم للاتحاد في يناير 2024 على سبيل الإعارة من الاتفاق، قبل أن يقوم العميد بشراء عقده نهائيًا في صيف العام ذاته مقابل 7.36 مليون يورو.

لكنه لم يظهر الموسم الجاري إلا في أربع مباريات فقط بمختلف البطولات، بواقع 83 دقيقة.