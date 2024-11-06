حين تجد حبل الإنقاذ من أزمة منتصف العُمر .. حسام عوار "حجر الأساس" لاستراتيجية مربحة لأندية روشن

لاعب الوسط الجزائري يعيش موسمًا رائعًا مع الاتحاد

لم يكن أشد المتفائلين من جمهور الاتحاد يتوقع نجاح لاعب الوسط الجزائري، حسام عوار، حين تم التعاقد معه هذا الصيف من روما، بل تعرضت الصفقة لانتقادات كثيرة قبل أن تفرض نفسها كواحدة من أنجح صفقات الموسم.

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عوار كان أحد المواهب المنفجرة في فرنسا، برز مع ليون بشكل قوي ورُشح مع زميله، تانجي ندومبيلي، للانتقال لعديد الأندية الكبرى، لكن ذلك لم يحدث في النهاية ليُتم مسيرته مع ليون حتى انتهاء عقده صيف 2023 وبعدها انضم إلى روما في صفقة مجانية.

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عوار، مثل غيره من عديد المواهب الشابة، عانى من أزمة منتصف العُمر الكروية إن جاز التعبير، هم أولئك اللاعبون الذين يلفتون الأنظار بقوة ويصعدون بقوة الصاروخ في بدايتهم، ومن ثم يتعرضون لنكسة كبيرة في منتصف العشرينات تقريبًا نتيجة أسباب مختلفة أبرزها القرارات الخاطئة في سوق الانتقالات أو الثقة الزائدة أو عدم مصادفة المدرب القادر على توجيههم جيدًا بعد أن دخلوا بقعة الضوء.

عانى عوار من تلك الأزمة بوضوح في آخر سنواته مع ليون ثم موسمه الوحيد مع روما، لكنه وجد فجأة حبل الإنقاذ وجاءه من دوري روشن السعودي وتحديدًا نادي الاتحاد.

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الاتحاد وجد في عوار لاعب الوسط المناسب له، وقد تعاقد معه رغم التشكيك الكبير في الصفقة، ولكنه فاز بالرهان، إذ أحيا الفريق مسيرة صاحب الـ26 عامًا وأعاده للواجهة من جديد، لعب 10 مباريات سجل 5 أهداف وصنع هدفين ويُقدم أداءً مثاليًا في صناعة اللعب.

المثير للإعجاب أن عوار قادر على أن يكون حجر الأساس في استراتيجية جديدة مربحة لأندية دوري روشن السعودي، حيث أن إعادته للحياة كرويًا قد يؤدي لبيعه من جديد للأندية الأوروبية مع تحقيق هامش جيد من الربح.

تلك الاستراتيجية تعتمد ببساطة على اختيار أولئك اللاعبين الذين أظهروا بالفعل قدراتهم وجودتهم العالية ولكن تراجعوا لأسباب مختلفة وانخفضت قيمتهم السوقية، ومن ثم التعاقد معهم ومحاولة إحياء مسيرتهم الكروية من جديد بفعل عوامل عديدة متوفرة في الدوري السعودي أبرزها الابتعاد عن الضغوطات ووجود حوافز وتحديات جديدة، ومن ثم إعادة بيعهم لأندية القارة العجوز بأرباح جيدة.

حسام عوار هو خير مثال على إمكانية نجاح تلك الاستراتيجية، وإن لم يكن الهدف منها تحقيق الأرباح المالية في البيع، على الأقل ستكون صفقات ممتازة فنيًا بأسعار جيدة ومنخفضة، والأهم أن اللاعب القادم سيُقدم كل ما لديه ويبذل قصارى جهده لأنه يعلم أنها فرصته الأخيرة.