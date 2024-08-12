صفقتان على أبواب الاتحاد .. وعرض أوروبي لثنائي الفريق المحلي بـ"طريقة سعود عبدالحميد"!

تطورات مثيرة داخل البيت الاتحادي..

يواصل نادي الاتحاد السعودي، العمل بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تجهيز فريق قوي، ينافس على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر ألقاب"؛ ليدخل الميركاتو الصيفي الحالي بقوة؛ بالتعاقد مع الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، والجناح الفرنسي موسى ديابي، بالإضافة إلى العديد من الصفقات المحلية.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، اقتراب ثنائي أجنبي جديد؛ من الانضمام إلى الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الحميدي كشف عن اتفاق الاتحاد مع مدافع وجناح؛ حيث متبقي تحويل قيمة الصفقتين، من أجل الإعلان الرسمي عن ضمهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وعلى جانب آخر.. نفى الإعلامي الرياضي، وجود أي مفاوضات بين الاتحاد والنجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين الإماراتي، والتي أكدت مصادر خاصة لـ"جول" في الساعات الماضية، استمراره مع فريقه في الموسم الجديد.

أيضًا.. أكد عبدالرحمن الحميدي، استمرار المدافع الإيطالي لويز فيليبي مع العميد، في الموسم الرياضي الجديد؛ في الوقت الذي يتم فيه العمل على الاستغناء عن اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، على سبيل الإعارة.

وشدد الحميدي على أن الإدارة الاتحادية، ترفض تلبية طلب جوتا بـ"مخالصته ماليًا"؛ لأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، تُقدر بـ36 مليون يورو تقريبًا.

عرض احترافي لثنائي الاتحاد "على طريقة سعود عبدالحميد"..

أما المفاجأة الكبرى التي فجّرها الحميدي؛ تلك المتعلقة بالثنائي المحلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "متوسط الميدان فيصل الغامدي والجناح مروان الصحفي".

الحميدي أعلن تقديم لجنة الاستقطاب السعودية، عرضًا إلى نادي الاتحاد؛ من أجل نقل الغامدي والصحفي، إلى الدوري البلجيكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن.. الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، رفض عرض لجنة الاستقطاب، متمسكًا ببقاء الثنائي الشاب مع الفريق، في الموسم الرياضي الجديد؛ حسب الحميدي أيضًا.

واعتبر بلان أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي، من أهم عناصر الفريق الأول لكرة القدم؛ كما أن انتقالهما إلى الدوري البلجيكي، لن يعود بالفائدة الفنية عليهما.

جدير بالذكر أن هُناك مشروع وطني سعودي، لنقل عدد من اللاعبين المحليين إلى الدوريات الأوروبية المختلفة؛ في مقدمتهم الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، والذي تم تقديم عروض له من أجل الرحيل عن نادي الهلال؛ ما أشعل أزمة كبرى.