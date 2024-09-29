طي صفحة الماضي .. الاتحاد يقرر العفو عن لاعبه "المشاغب"

الإدارة الفنية استجابت لطلب إدارة النادي بالمرونة مع اللاعب..

يبدو أن التقارير التي قُدمت للفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، دفعه لطي صفحة الماضي أمام لاعب الفريق المعاقب انضباطيًا.

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الحديث هنا عن اللاعب الشاب طلال حاجي، الذي استبعده بلان من معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في البرتغال، على إثر أعمال الشغب التي قام بها خلال مواجخة فارينزي البرتغالي الودية.

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ولم يكتف وقتها المدرب الفرنسي باستبعاد حاجي وزميله فرحة الشمراني من معسكر البرتغال وإعادتهما إلى جدة فقط، بل أنه استبعدهما من التدريبات الجماعية للفريق منذ ذلك الحين.

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لكن بحسب صحيفة "الرياضية" فإن حاجي من المقرر أن يلتحق بالتدريبات الجماعية للعميد خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما طالبت إدارة النادي من الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم المرونة في حل مشكلة حاجي والشمراني، وخاصةً وأنه فرضت العقوبات عليهما بالفعل وفقًا للائحة الداخلية.

يذكر أن مواجهة فارينزي شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بعد ارتكاب لاعب الفريق البرتغالي خطأ ضد لاعب الاتحاد، كان بطلها حاجي والشمراني، وهو الاشتباك الذي تطور حتى شارك به الجمهور.

لكن حكم المباراة قرر إنهاءها عند الدقيقة 82، خوفًا من تطور الأحداث أكثر، لتنتهي بفوز فارينزي بنتيجة (3-1).