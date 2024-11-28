"ترقبوا وابل من الشائعات والمغالطات" .. رئيس الاتحاد يفاجئ فيصل الغامدي ومروان الصحفي في بلجيكا!

انتقاد لرئيس الاتحاد بسبب تغريدته

فاجئ لؤي مشعبي رئيس الاتحاد، الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، لاعبا النمور المحترفان في بيرشكوت البلجيكي، بزيارة في مقر النادي.

ونشر مشعبي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها صوره مع ثنائي الاتحاد في صفوف بيرشكوت، والفريق بالكامل.

وعلق رئيس الاتحاد على الصور قائلًا: "في زيارة سريعة لنمور الاتحاد والمنتخب فيصل ومروان، أقبلوا على تحديات صعبة وكانوا قدها، والمستقبل أمامهم، وراح يفتحوا باب الاحتراف الخارجي لغيرهم، ومن مختلف الأندية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كالعادة الاتحاد ونجومه أصحاب الأولوية في تشريف الوطن في كل مكان، متى ما كان هناك دعم وتمكين".

ووجه مشعبي رسالة لجماهير الاتحاد قائلًا: "جمهورنا الغالي: توقعوا وابل من الشائعات والمغالطات الفترة القادمة، تركيزنا على المباراتين القادمتين للحفاظ على المكتسبات ومن ثم المعسكر الشتوي، لا يزال الطريق طويلًا جدًا، ولم نحقق شيء بعد".

وقام الإعلامي عبد الرحمن العامر بتوجيه رسالة إلى رئيس الاتحاد، بسبب تغريدته، إذ قال عبر برنامج "دورينا غير": "شاور قبل التحدث، أنت رجل قيادي في مناصب أخرى غير رئاسة العميد، وتعلم أن هناك مستشارين إعلاميين لرؤساء أندية ومسؤولين".

وواصل: "من الممكن أن يقوم مستشارك بتغيير النص بالكامل، دون الدخول في تفاصيل كثير ليس لها داعي".