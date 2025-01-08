بعد إقصاء الهلال .. طلب وتحذير من لؤي مشعبي إلى نجوم الاتحاد!

الاتحاد يفوز على الهلال لأول مرة منذ عام 2021..

وجّه لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، رسالة إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إقصاء الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الاتحاد فاز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. كتب مشعبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "بالروح يُصنع الرجال.. ألف مبروك الفوز المستحق على أحد أقوى الخصوم، والتأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس".

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وحذر رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية" من صعوبة منافسي فريقه، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ قائلًا لنجوم العميد: "القادسية والشباب والرائد (شرسين).. المرحلة القادمة لن تقل صعوبة عن مواجهة الهلال؛ فالعبرة بالخواتيم".

أيضًا.. طلب لؤي مشعبي من نجوم العميد الاتحادي والجماهير، طي صفحة الفوز على الزعيم الهلالي سريعًا؛ خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة خارج ميدانه ضد الفيحاء، بعد 3 أيام من الآن.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال "الوصيف".