العميد تعاقد مع المدرب الروماني خلفًا لكاريلي

انتقد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، واصفًا الصفقة بـ"قمة التناقض".

العميد كان قد أقال مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، بعدما قضى مع الفريق عام وثمانية أشهر، على إثر رفضه التعاقد مع مهاجم صريح خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم حاجة الفريق الماسة لهذا المركز.

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وأعلن بالأمس النادي الجداوي، تعاقده مع المدرب الروماني لمدة موسم وحيد، بعدما قاد المدرب الوطني حسن خليفة الفريق أيام قليلة بعد رحيل كاريلي.

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ويستمر التناقض!، الإدارة التي استراتيجيتها تقول ان بطولات الكأس (نفس قصير) يغرر بالادارات والجماهير!".

وأضاف: "تتعاقد مع كوزمين كونترا وكل رصيده بطولتين كأس رومانيا وكأس الرابطة الرومانية ولأن الكلام ماعليه جمرك عاد من انتقد بطولات النفس القصير بعدعامين لم يحقق شيئا إلى رشده!".

ويستمر التناقض!

الإدارة التي استراتيجيتها تقول ان بطولات الكأس (نفس قصير) يغرر بالادارات والجماهير!

تتعاقد مع #كوزمين_كونترا وكل رصيده بطولتين كأس رومانيا وكأس الرابطة الرومانية

ولأن #الكلام_ماعليه_جمرك عاد من انتقد بطولات النفس القصير بعدعامين لم يحقق شيئا إلى رشده!#الاتحاد https://t.co/6plm8MDDRV — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) August 29, 2021

كوزمين – صاحب الـ45 عامًا – بدأ مسيرته التدريبية عام 2010، وقاد عدة فريق رومانية على رأسها بيترولول ودينامو زغرب، بجانب جوانجزو الصيني، وبعض التجارب في إسبانيا مع فرق بالدرجة الثانية.

وقاد كذلك المدرب الروماني منتخب بلاده في الفترة من سبتمبر 2017 وحتى نوفمبر 2019.

وحقق كوزمين كأس رومانيا مرتين مع بيترولول 2012-13، ودينامو 2016-17.

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