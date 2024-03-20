الاتحاد قد يعرقل خطته.. كريم بنزيما يلجأ إلى طريق مختلف لتحقيق حلمه مع فرنسا!

"يمكن أن يكون الأمر رائعًا"

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فجر الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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ورحب صاحب الكرة الذهبية 2022 بإمكانية المشاركة في منافسات كرة القدم بالبطولة التي تحتضنها بلاده في الصيف المقبل، تحت قيادة أسطورة فرنسا تييري هنري.

وقال بنزيما، في تصريح لصحيفة "ليكيب" ردًا على سؤال حول إمكانية المشاركة في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع أرغب في المشاركة مع المنتخب، يمكن أن يكون الأمر رائعًا".

وحسب rmcsport، فإن قرار بنزيما يصطدم بعقبتين كبيرتين، الأولى هي موافقة النادي السعودي، حيث لا تتواجد الألعاب الأولمبية ضمن الأجندة الدولية، والثاني هو "رغبة هنري في الاستعانة به".

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واعتزل بنزيما اللعب الدولي مع منتخب فرنسا في 2022، بعد إصابته واستبعاده من مونديال قطر، بقرار من المدرب ديدييه ديشان.

وتحتضن العاصمة الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبل.

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