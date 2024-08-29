الاتحاد يرد رسميًا .. "صفقة وحيدة من ترشيح كريم بنزيما ومفاجأة في احتراف مروان الصحفي وفيصل الغامدي"

أسرار جديدة من داخل نادي الاتحاد..

رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الأحاديث بشأن تحكم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في النادي.

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منذ انضمامه للاتحاد في صيف 2023.. قيل إن بنزيما وراء "إقالة" المدرب البرتغالي نونو سانتو، ثم المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بالإضافة إلى ترشيحه لجميع الصفقات الأجنبية التي حسمها النادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول مشعبي في تصريحات نقلتها فضائية "الإخبارية": "نعم.. بنزيما لاعب مؤثر جدًا في النادي؛ لكن لا يُمكن أن تكون كلمته فوق الاتحاد".

وكشف رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية"، عن أن المهاجم الفرنسي لم يرشح سوى اسمًا وحيدًا فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، القادم من فريق العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف لؤي مشعبي: "بعد أن رشح كريم بنزيما، اسم عوار لضمه؛ تم مناقشة الأمر من قِبل اللجنة الفنية؛ التي أعطت الموافقة لإتمام الصفقة".

وعلى جانب آخر.. أوضح مشعبي أنه سأل مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ثنائي الفريق الاتحادي، بشأن الانتقال إلى بيرشكوت البلجيكي، بمجرد وصول العرض إلى النادي.

وأشار إلى أن الصحفي والغامدي وافقا فورًا؛ حيث كان الثنائي يريد خوض تجربة احترافية في الملاعب الأوروبية؛ خاصة أنهما لا يزالا صغيرين في السن.

وعن التأخر في توقيع عقود انتقال الثنائي إلى بيرشكوت.. فجّر مشعبي مفاجأة من العيار الثقيل، بأن ذلك يعود إلى أمرين؛ الضرائب ووضع الاتحاد بندًا، يسمح بعودة الصحفي والغامدي إلى العميد مجددًا قبل "الشتوية"، إذا تعرض الفريق الأول لبعض الإصابات المؤثرة.