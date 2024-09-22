"عليك تحمل المسؤولية أنت ومن طاوعك على فعلك" .. مسؤولي اتحادي سابق يهاجم كريم بنزيما بعد الهزيمة أمام الهلال

المهاجم الفرنسي في مرمى الانتقادات..

كما هي العادة مؤخرًا، يبقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في وجه نيران الانتقادات عقب أي إخفاق لناديه الاتحاد السعودي، وهذا ما فعل به حمد الصنيع؛ الناقد الرياضي الحالي وإداري النادي الجداوي الأسبق.

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"الحكومة" سجل هدف العميد الوحيد أمس السبت، في الهزيمة أمام الهلال (3-1)، حيث كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحمل الصنيع المهاجم الفرنسي مسؤولية الخسارة، وحال النمور بشكل عام، بداعي أنه المتحكم الأول في القرارات بالنادي، وأنه المسؤول عن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان وبعض الصفقات دافعًا الإدارة للتراجع عن التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني الحالي للنصر.

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وقال الصنيع خلال تصريحاته لبرنامج "برا 18": "ماذا فعل الاتحاد في الجولات الماضية؟ فاز على الخلود؛ الفريق الصاعد بقوة، فاز أمام التعاون بصعوبة (2-1)، ما اختلف في الاتحاد عن العام الماضي هو أن كل لاعب في مركزه؛ المراكز فقط لا غير".

وأضاف: الكل يعرف وواضح أن بنزيما هو من يقود التخطيط الفني للاتحاد ابتداءً من اختيار المدرب لوران بلان واللاعب حسام عوار، هذه هي أفكاره وترتيباته، عليه تحمل مسؤولية عمله، هل نريد بناء فريق للكيان أم مجرد مجموعة؟!، عندما كان هناك مدرب قادم في بداية الموسم (ستيفانو بيولي)، وتم رفضه بسبب بنزيما، لأنه لديه قناعات أخرى وتم الأخذ بها، وبالفعل استجابت الإدارة له، وتم استقدام أسماء أخرى بناءً على اختياراته فعليه تحمل المسؤولية هو ومن طاوعه في هذا الموضوع".

يذكر أن خسارة الكلاسيكو هي الأولى للعميد في الموسم الجاري من دوري روشن، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بتسع نقاط خلف الهلال؛ المتصدر بـ12 نقطة.