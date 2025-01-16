"الاتحاد صاحب الفضل!" .. كبير مشجعي الإسكندرية "عادل شكل" إلى السعودية في صفقة هي الأولى من نوعها

صفقة جماهيرية بعدما كانت الصفقات مقتصرة على اللاعبين..

صفقة هي الأولى من نوعها تبرمها المملكة العربية السعودية؛ فبعد بداية ثورة التعاقد مع نجوم أوروبا في يناير 2023 بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حان دور تطوير المدرجات، والبداية من المصري "عادل شكل".

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شكل هو كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، لكنه أعلن بشكل رسمي تلقيه عرض عمل في السعودية، لقيادة جماهير أحد أندية المملكة؛ دون الكشف عن اسمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تفاصيل تلك الصفقة الجديدة من نوعها، كشف عنها كبير مشجعي الاتحاد السكندري في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" قائلًا: "بعد بث مباشر على صفحتي، فوجئت بأحد السعوديين يطلب مني الانتقال لبلده لتشجيع أحد الأندية هناك وقيادة جمهوره، وبعدها فوجئت بعرض رسمي من مسؤول سعودي يخطرني برغبته في أن أكون قائد مشجعي النادي نفسه".

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وأضاف: "سأخوض التجربة لمدة ثلاثة أشهر، لكن لن أعلن عن اسم النادي إلا بعد توقيع العقود، فالاحتراف في كرة القدم تجاوز اللعب إلى التشجيع في أمر هو الأول من نوعه في الأندية الرياضية في العالم".

ولم ينس شكل الحديث عن ناديه الأصلي: " نادى الاتحاد السكندرى صاحب الفضل عليا وسيد البلد عشقى الأول والأخير ولن أنساه طوال حياتي".

حتى الآن الصفقة لا تزال غامضة ولم يتحدث عنها أحد من داخل الدوري السعودي، لكن منتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن أي رابطة سيقود المشجع المصري.