فابيو كاريلي يختار أجانب الاتحاد للموسم القادم

الاتحاد يمتلك 11 أجنبيًا للموسم القادم

تُجهز إدارة الاتحاد ملفًا كاملًا خاصًا باللاعبين الأجانب التي تمتلك عقودهم، سواء أولئك المتواجدين حاليًا مع الفريق أو المعارين لأندية خارجية، ذلك بهدف إجراء عملية تصفية واختيار المجموعة المناسبة للموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

وبحلول الصيف القادم، سيكون هناك 11 لاعبًا أجنبيًا على ذمة النادي الجداوي، إذ سينتهي عقد لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي بنهاية الموسم الجاري، وسيستعيد الفريق الثنائي الصربي ألكساندر بريجوفيتش وألكساندر بيزيتش بجانب المدافع البرازيلي جوناس.

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سوق الانتقالات الشتوي يناير 2021 سيشهد كذلك عودة لاعبين بعد انتهاء إعارة الإيفواري سانوجو مع فريق النجم الأحمر ومهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجز مع فيناربخشة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة تُعد تقريرًا خاصًا عن كل تلك المجموعة من اللاعبين لعرضه على المدرب فابيو كاريلي لاختيار الأسماء التي سترتدي قميص الاتحاد في الموسم القادم، فيما سيتم تسويق المجموعة المتبقية.