جاري رودريجيز يصدم كاريلي من جديد

الكاب فيردي يغيب منذ الجولة التاسعة عن المباريات

لم يمر الكثير على عودة الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ليتعرض لإصابة جديدة.

اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة الرائد، في الشهر الماضي، بالجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتمزق في عضلة الفخذ والتهاب في وتر القدم، قبل أن يعود في مطلع الشهر الجاري للتدريبات الجماعية.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن رودريجيز سيغيب عن العميد خلال الثلاث جولات المقبلة بالدوري المحلي أمام ضمك وأبها والعين، فيما تحوم الشكوك حول المباراة التالية أمام النصر بالجولة الـ15.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها الكاب فيردي أثبتت إصابته في عضلة الفخذ الضامة، مما يعني حاجته للراحة والعلاج لمدة 21 يومًا.

"الاقتصادية" أوضحت كذلك أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، طالب الجهاز الطبي للفريق بضرورة وضع برنامج علاجي وتأهيلي مكثف للاعب من أجل الدفع به خلال كلاسيكو النصر.

وجاءت إصابة رودريجيز الحالية قبل ساعات من مواجهة الشباب السعودي، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، أول أمس الإثنين.

ونجح العميد في خطف بطاقة التأهل للنهائي الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، بعدما كان الفريقان متعادلين بالذهاب 2-2.

ومن المقرر أن يتلقي النمور في النهائي مع الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في 11 من الشهر الجاري، بعدما انتهى الذهاب بينهما بفوز الدراويش بهدف نظيف.